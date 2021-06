Dożywocie za brata

Ta wiadomość łamie mi serce. Mój brat jest niewinny. Został ukarany z powodu mojej działalności na rzecz praw człowieka” – napisał w oświadczeniu prezes Dolkun Isa.

Kongres to międzynarodowa organizacja diaspory ujgurskiej, powstała w 2004 r., która stara się zwrócić uwagę świata na los Ujgurów: mniejszości muzułmańskiej w Chinach, zamieszkującej głównie region Sinciang. Represje wobec nich przyjmują wyjątkowo ostrą formę: pod byle pretekstem Ujgurzy masowo trafiają do tzw. obozów reedukacyjnych, gdzie ma dochodzić do tortur, znęcania się psychicznego i gwałtów.

Chiny twierdzą, że obozy to tak naprawdę ośrodki, które mają na celu walkę z ekstremizmem ze strony muzułmanów. Przebywać w nich może obecnie ponad milion osób – niemal co dziesiąty ujgurski mieszkaniec Sinciangu. Ujgurzy na emigracji nie mogą swobodnie kontaktować się z rodziną żyjącą w Chinach [o Ujgurach pisaliśmy w „TP” nr 17/2021, kolejny tekst ukaże się wkrótce – red.]. ©