Dodatkowe pasma Festiwalu

WARSZTATY: TAJEMNICE NIEBA

Zapraszamy na noc obserwacji nieba do Obserwatorium Astronomicznego UJ ­(ul. Orla 171 w Krakowie). W programie zwiedzanie (na zdj. tamtejszy radioteleskop) oraz – przy dobrej pogodzie – obserwacje teleskopowe. Zajęcia poprowadzi Tomasz Kundera. Czwartek 25 maja, godz. 20-23.

Zapisy: warsztaty@copernicusfestival.com

WARSZTATY: TAJEMNICE ZIEMI

Zapraszamy do zwiedzania Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ (ul. Gronostajowa 5 w Krakowie). W programie oprowadzanie po wystawie stałej (na zdj. fragment sekcji poświęconej biogeografii) oraz warsztaty na temat powstawania skamieniałości. Zajęcia poprowadzą: Anna Zubek i Sławomir Florjan.

Sobota 27 maja. Grupa dla dzieci (szkoła podstawowa) – godz. 10; młodzież i dorośli – godz. 12. Zapisy: warsztaty@copernicusfestival.com

WARSZTATY: TAJEMNICE ŚWIATŁA

Zapraszamy na oprowadzanie po Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS (ul. Czerwone Maki 98 w Krakowie, na zdj. widok z drona). Zwiedzimy halę eksperymentalną, zobaczymy największą w Polsce maszynę do badań naukowych oraz unikatowe kriomikroskopy elektronowe. Zajęcia poprowadzą Tomasz Kołodziej i Tomasz Sobol.

Wtorek 23 maja o godz. 10 i o godz. 12, a także czwartek 25 maja o godz. 10 i o godz. 12.

Zapisy: warsztaty@copernicusfestival.com

PROJEKCJE FILMÓW

W Kinie Mikro przy ul. Lea 5 w Krakowie odbędą się dwa pokazy filmów, z wprowadzeniem Bogusława Skowronka. Po filmach przewidziana dyskusja dla zainteresowanych.

Piątek 26 maja, godz. 22.00: „Ga, ga. Chwała bohaterom” (reż. Piotr Szulkin)

obota 27 maja, godz. 22.00: „Grawitacja” (reż. Alfonso Cuarón)

WYSTAWA; „KONSTELACJE”

Od wtorku 23 maja do niedzieli 28 maja zapraszamy na wystawę „Konstelacje” w krakowskiej Cricotece (ul. Nadwiślańska 2-4, Galeria Szatnia), dostępną w godz. 11-19. Wernisaż wystawy w poniedziałek 22 maja o godz. 19.

Badacze od wieków stawiają pytania o granice kosmosu i prawa, które nim rządzą. Artyści zaś testują granice sztuki, sprawdzają zasięg żywiołu materii twórczej i przypadku, świadomie zrywają z wcześniej wypracowanymi prawami.

„Konstelacje” to opowieść o abstrakcji przekraczającej ramy malarskiego mikrokosmosu. Na wystawie prezentowane są prace wideo, obrazy, obiekty malarskie budujące przestrzeń do działań edukacyjnych, społecznych i performatywnych. Autorzy prac: Mieczysław Waśkowski, Tadeusz Kantor, Wilhelm Sasnal, Marcin Janusz, Katarzyna Szymkiewicz, Sarkis.

WYSTAWA: „[...] orbium coelestium”

Od 23 do 28 maja zapraszamy do De Revolutionibus Ideas and Caffe (Pałac Larischa, Bracka 14 w Krakowie) na wystawę pt. „[...] orbium coelestium”. Mikrokosmos utkany ze znaczeń i form stanie się jedną z nieskończonej liczby możliwych opowieści o kosmosie. Narrację tę zbudują prace artystek i artystów wizualnych: Marty Antoniak, Kornela Janczego, Kingi Nowak, Klaudii Opoki, Moniki Pawłowskiej, Oli Sikory, Joanny Tochman, Katarzyny Wyszkowskiej i Michała Zawady (na zdj. „Krajobraz z górą i kometą” jego autorstwa).

Wernisaż wystawy w środę 24 maja o godz. 18. Partnerem wystawy jest Future Law Lab na WPiA UJ.

WYSTAWA: „KOSMOS PRZED KOPERNIKIEM I PO NIM. PODRÓŻ PO RÓŻNYCH WSZECHŚWIATACH”

Od wtorku 23 maja do niedzieli 28 maja w godz. 10-18 zapraszamy do Muzeum Inżynierii i Techniki przy ul. św. Wawrzyńca 15 w Krakowie na interaktywną podróż przez historię kosmologii – od czasów przedkopernikańskich po współczesną erę eksploracji kosmosu.

Pokażemy m.in. fragment meteorytu Pułtusk, faksymile rękopisu „De revolutionibus” Kopernika, chronokinematograf Tadeusza Banachiewicza, skany „Selenografii” Heweliusza i „Sidereus nuncius” Galileusza, a także Phobosa (na zdj.) – łazika planetarnego z AGH. W programie również pokazy wirtualnej rzeczywistości – obserwacje Ziemi z kosmosu.

LEKCJE CZYTANIA

W ramach tego pasma rozmawiamy z uczniami krakowskich liceów o współczesnej nauce, na podstawie fragmentów książek popularnonaukowych. Wydarzenie odbywa się w zgłoszonych wcześniej szkołach.

Zajęcia poprowadzą: Sabina Janeczko, Jędrzej Grodniewicz, Tomasz Miller, Mateusz Hohol i Sebastian Szybka.

Omówimy następujące książki: Paul Davies „Milczenie gwiazd”; Stanislas Dehaene „Jak się uczymy”; January Weiner, January Weiner 3 „Skąd się wzięło życie na Ziemi”; Peter Godfrey-Smith „Metazoa. Od szklanych gąbek i morskich smoków do ukrytej krainy umysłu”, P.J.E. Peebles „Stulecie kosmologii. Jak zrozumieliśmy wszechświat”.

MATERIAŁY FILMOWE

Będzie je można oglądać na stronie copernicusfestival.com. Poniżej podajemy dzień i godziny ich premiery. Pasmo „Śniadania mistrzów” emitowane będzie również na antenie RMF Classic.

ŚNIADANIA MISTRZÓW

Rozmowy ze znakomitymi naukowcami, artystami i literatami. Codziennie o godz. 8.40.

23 maja: Jerzy Dzik. Piękno wymarłego życia. Prowadzenie: Łukasz Lamża

24 maja: Agnieszka Pollo. Warto patrzeć w niebo. Prowadzenie: Grzegorz Jasiński

25 maja: Aleksander Wolszczan. Ziemie obiecane. Prowadzenie: Tomasz Miller

26 maja: Wojciech Bonowicz. Między wierszami. Prowadzenie: Anna Goc

27 maja: Katarzyna Figura. Per aspera ad astra, czyli o aktorskiej drodze. Prowadzenie: Bogusław Skowronek

NAUKA CZYTANIA

W serii krótkich filmów tropimy naukowe wątki w klasycznej literaturze dla dzieci. Premiera codziennie o godz. 10.

23 maja: Julian Tuwim, „Dyzio marzyciel”. Prowadzenie: Diana Sałacka

24 maja: Hans Christian Andersen, „Królowa śniegu”. Prowadzenie: Anna Skoczeń

25 maja: Antoine de Saint-Exupéry, „Mały książę”. Prowadzenie: Łukasz Lamża

26 maja: Hans Christian Andersen, „Bałwan ze śniegu”. Prowadzenie: Małgorzata Krzeczkowska

27 maja: Hugh Lofting, „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Prowadzenie: Karol Kleczka

INVENTIO

Miniwykłady o kosmicznych technologiach. Premiera codziennie o godz. 13.

23 maja: Tomasz Tarnawski, Per technologiam ad astra, czyli technologie w służbie człowieka

24 maja: Piotr Homola, Czy w CREDO widzimy ciemną materię?

25 maja: Milena Michalska „Rakieciara”, Strawne wprowadzenie do inżynierii rakietowej

26 maja: Teodor Buchner, Ręka, która rządzi technologią, rządzi światem

27 maja: Nina Bażela, Barbara Szaflarska, AGH Space Systems, Jak wysłać krewetki rakietą i zaprzyjaźnić się z łazikiem marsjańskim?