Dariusz Popiela laureatem Nagrody im. Andrzeja Wajdy

W sobotę 27 listopada w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha odbyła się gala wręczenia Nagrody im. Andrzeja Wajdy przyznawanej przez Fundację Kyoto-Kraków. Nagroda wręczana jest od 2018 roku za wybitną działalność w duchu solidarności społecznej. Tegorocznym laureatem został Dariusz Popiela, bohater produkowanego przez Fundację Tygodnika Powszechnego filmu „Ukos Światła” w reżyserii Wojciecha Szumowskiego.



Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Dariusz Popiela, fot. Jacek Taran

Dariusz Popiela, kajakarz, olimpijczyk, medalista mistrzostw Polski, Europy i świata, zajmuje się odnajdywaniem zaginionych i zniszczonych macew w małopolskich wsiach i miasteczkach. Każdy odzyskany i odczytany kamień to odzyskane imię i nazwisko ofiary Zagłady. Działania Popieli i zgromadzonej wokół niego grupy wolontariuszy pozwoliły na imienne upamiętnienie już kilku tysięcy ofiar Zagłady w Krościenku, Grybowie, Czarnym Dunajcu i Nowym Targu. Właśnie taka idea - snucia jednostkowych historii osób, które żyły wśród nas, miały imiona i nazwiska, rodziny, przyjaciół i jedno, niepowtarzalne życie - przyświeca ludziom zgromadzonym wokół stworzonego przez Popielę projektu „Ludzie, Nie Liczby”.

„To co jest w judaizmie, micwa, czyli taki dobry uczynek, kiedy robisz coś dla zmarłego – pamiętasz o nim zostawiając kamień, dbasz o grób – robisz bezinteresownie, bo ta osoba nie może ci podziękować. I to jest najpiękniejsze w tej pracy.” - Dariusz Popiela

Za bezinteresowną chęć pielęgnowania pamięci o tych, którzy nie mogą dbać o nią sami, Popiela został laureatem Nagrody im. Andrzeja Wajdy. Przyznanie odznaczenia poprzedziły przemówienia Prezeski Fundacji Kyoto-Kraków Krystyny Zachwatowicz-Wajdy, Dyrektorki Muzeum Manggha Bogny Dziechciaruk-Maj, Członkini Zarządu Fundacji Wioletty Laskowskiej-Smoczyńskiej oraz pierwszego laureata Nagrody, Jerzego Owsiaka. Laudację wygłosił Wojciech Ornat.

Dariusz Popiela jest bohaterem produkowanego przez Fundację Tygodnika Powszechnego filmu „Ukos Światła”. Wierzymy, że dzięki tej produkcji opowieść o działaniach Popieli, a przede wszystkim odzyskane przez niego historie, dotrą do wielu osób.

Projekt jest w końcowej fazie produkcji, jednak do jej sfinalizowania i domknięcia budżetu nadal potrzebujemy brakujących środków. Wpłaty darczyńców w wielkim stopniu umożliwiły dotychczasową realizację tego projektu, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy postanowili opowiedzieć tę ważną historię z nami. Zachęcamy Państwa do wsparcia produkcji. Niezbędne informacje znajdą Państwo tutaj.