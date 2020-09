Czas wykorzystany

Jeszcze dzień wcześniej był aktywny w mediach społecznościowych. Pozostaną po nim książki. „Dług. Pierwsze 5 tysięcy lat” z 2011 r. to praca, na którą często powoływali się krytycy neoliberalnych terapii zaciskania pasa. Graeber wskazuje w niej, że dług jest jedną z najważniejszych społecznych innowacji, która dała ludzkości szansę na rozwój i postęp.

W 2018 r. Graeber zachwycił ponownie, publikując „Bullshit Jobs” (w Polsce ukazała się pod tytułem „Praca bez sensu”). Znów wyraził to, czego nikt nie umiał ubrać w słowa: że we współczesnym kapitalizmie zbyt wiele jest prac, które nie dają człowiekowi ani godziwego utrzymania, ani społecznej wartości. Kradną za to nasz najcenniejszy zasób: czas.

Sam Graeber swój czas wykorzystał nie tylko na pisanie. Był aktywny w ruchu ­Occupy, który po 2011 r. rozlał się na kilkaset miast świata głosząc: dość nierówności, czas na prawdziwą demokrację! Demokrację dla „nas 99 proc.” (był autorem tego hasła). A nie taką, która służy tylko 1 proc. najbogatszych. ©℗