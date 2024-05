Chrześcijanin na „pół gwizdka”

Dwukrotnie, i to w stosunkowo nieodległym czasie, Liturgia Mszalna ogłosiła nam ostatnio pozornie proste i wydawałoby się wyłącznie informacyjne zdanie z Dziejów Apostolskich dotyczące nawróconego Szawła: „Dzięki temu [tzn. wstawiennictwu Barnaby] przebywał z nimi [tzn. z apostołami] w Jerozolimie” (Dz 9, 28). Sięgnąłem jednak wczoraj do łacińskiej wersji tego wersetu (Wulgaty), a potem – już konsekwentnie, pod wpływem tego, co w niej wyczytałem – do tekstu greckiego, i doznałem zdumienia, a nawet zachwytu.

Św. Hieronim tłumaczy bowiem nasz werset następująco: „I był z nimi wchodząc i wychodząc ku Jerozolimie” [„et erat cum illis intrans et exiens in Ierusalem”]. Jest tu wierny greckiemu oryginałowi, gdzie pojawiają się słowa Eisporeuomens i Ekporeuomenos, to znaczy „Wchodzący” i „Wychodzący”: Szaweł (przyszły św. Paweł) był z nimi – z apostołami – jako „wchodzący” i „wychodzący” ku Jeruzalem.

Był „wchodząc” – po co? Aby słuchać; aby przyjąć Słowo, Łaskę; doświadczyć wspólnoty Kościoła; odkryć (odkrywać ponownie i nieustannie) to, co istotne.

Był „wychodząc ku Jeruzalem” – po co? Aby się dzielić z innymi tym, co otrzymał wewnątrz.

Ten rytmiczny proces „wchodzenia” i „wychodzenia” jest prawdziwym rytmem życia chrześcijanina, który np. każdej niedzieli „wchodzi” na Eucharystię po to, by przeżyć (przeżyć ponownie) najważniejsze w swoim życiu spotkanie, ale również po to, by usłyszeć na koniec: „Idźcie!”. To „idźcie!” nie znaczy przecież „idźcie już sobie…” ani tym bardziej „idźcie na obiad…”. Znaczy raczej: „Idźcie do tych, których tu nie ma! Którzy nie słyszeli dzisiejszego Słowa; którzy nie spożyli dzisiaj Ciała i Krwi Boga; którzy nie doznali »radości Ewangelii«”.