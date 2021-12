Bliźniaczki

To nawiązanie do niedawnej konferencji COP26, podczas której nie doszło do żadnych ustaleń mogących zatrzymać katastrofę klimatyczną. Rzeźba wykonana była już w 2000 r. – od tego czasu leżała w magazynie. Tworząca je glina samoistnie spękała, co jeszcze bardziej zbliżyło dzieło do pierwotnej koncepcji. Inspiracją do powstania monumentu była chęć zwrócenia uwagi na problem suszy i głodu w krajach Afryki. ©℗