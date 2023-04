Biskupi prawosławni w walce z laickim światem

Odnosząc się do różnych wywiadów, wypowiedzi, artykułów itp. w przestrzeni medialnej”, dotyczących polskiej Cerkwi, „Św. Sobór Biskupów stwierdza, że jest to działalność destabilizacyjna, mająca na celu marginalizację i degradację życia cerkiewnego, służącą osłabieniu Prawosławia (...). Informacje te są działaniem umyślnym i złośliwym; są nierzeczywiste i kłamliwe” – napisali biskupi prawosławni w komunikacie z wiosennej sesji Świętego Soboru. Wezwali do „modlitewnej czujności” w obronie Cerkwi przed „agresywną działalnością zlaicyzowanego świata”.

W ostatnim czasie prawosławie skupiło uwagę mediów z powodu listu metropolity Sawy wysłanego w lutym do patriarchy Cyryla. „Przez okres Waszej Patriarszej służby (...) Rosyjska Cerkiew Prawosławna lśni duchowym odrodzeniem i służy przykładem dla innych” – pisał Sawa. Burza medialna skłoniła go do przeprosin i jednoznacznego...