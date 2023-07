Biskup rozbraja polityczną manipulację

Stanowczo przestrzegamy przed instrumentalnym wykorzystywaniem migrantów i uchodźców do rozgrywek politycznych oraz kształtowaniem postaw ksenofobicznych. Takie działania są nie do pogodzenia z chrześcijańskim nauczaniem” – czytamy w komunikacie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Kierujący nią bp Krzysztof Zadarko upomniał się o ludzi w trudnym położeniu, którymi straszy się Polaków. „Tworzone antyuchodźcze czy antyimigracyjne narracje nie tylko kształtują postawy społeczne, ale mają również wpływ na życie konkretnych osób” – wskazał. Przypomniał nauczanie Kościoła, że idee mądrej gościnności i solidarności są konstytutywne dla wiary chrześcijańskiej. Przy okazji odniósł się krytycznie do pomysłu referendum: pomocy dla uchodźców „nie ma potrzeby czynić przedmiotem referendalnych rozstrzygnięć, lecz roztropnych działań i dialogu społecznego z ...