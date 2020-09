Bez tytułu

Dajcie mi pisarkę lub pisarza, w ogóle: artystę, złego albo dobrego, uznanego lub samozwańczego, który na najgłębszych zapleczach głowy nie maca sobie, nie przymierza w lustrze suchych tytułów czy nazw, przyzywając i mamiąc do siebie mogące wyniknąć z nich byty, formy, formuły, formacje. Ile rzeczy zatrzymanych w mojej jaźni w tej fazie właśnie, nigdy poza nią nie wyrojonych. Niby nigdy niespłodzone dzieci, które za jedyną rację istnienia mając piękne imię i nazwisko, nie mogą żyć.

Tutaj zaś nagle sytuacja odwrotna. Z powodów technicznych cykl musi pozostać bezimienny.

A przecież tytuły aż się cisną, gotowe do przyświecania, nadawania kształtu. Kiedyś, z typową młodzieńczą awersją do zwykłości, parłam ku nazwom – barokom, mutantom, rarogom; z upływem lat zaś w swoich fantazjach nazewniczych bardziej cenię udawaną skromność, zero waste, too good to go....