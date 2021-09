Anonimowi grzesznicy

W Psalmie 19. czytamy: „Choć sługa Twój przestrzega [przykazań] gorliwie i bardzo sumiennie stara się je zachować – któż jednak zdoła spostrzec bezwiedne uchybienia? Zechciej mnie uwolnić od błędów popełnionych nieświadomie! Ustrzeż także sługę swego od grzechów pychy, by mną nie owładnęły! Wówczas bez skazy będę i wolny od ciężkich przewinień”. Jak widać, gorliwość w służbie Bożej wcale nie daje gwarancji, że naprawdę służy się Bogu. Kiedy „przyjdzie Pan”, ciekawe, co powiemy tym, których skrzywdziliśmy sądząc, że ich kochamy i działamy dla ich dobra? Pewnie powiemy, że nie wiedzieliśmy, chcieliśmy dobrze, to nie ze złej woli, hormony, wszyscy tak robili, zawsze tak było.

Lepiej będzie już dzisiaj sobie powiedzieć: tak, krzywdzę ludzi bezwiednie, z dobrej woli, ale to mnie nie usprawiedliwia. Odpowiadam zarówno za to, co wiem, jak też za to, czego nie wiem, bo nie chcę...