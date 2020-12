Alfabet 2021

Pamiętam moje pierwsze kolegium redakcyjne. Dziś żyje nas dwóch: Stefan Wilkanowicz (za trzy lata sto lat) i ja. „Tygodnik” wciąż ten sam, ale nie taki sam. Teraz spotykamy się tylko online. Pismo redagują ludzie, których dobrze znam, ale przez pandemię są nieznośnie oddaleni. Słucham ich, patrzę w ekran podczas kolegium i konstruuję nasz alfabet.

Augustyn Edward. Tło: ściana koloru byczej krwi, białe, oszklone drzwi. Fotoedytor, watykanista, organizator maratonów i dużo, dużo więcej. Siła spokoju. Błażejowska Kalina. Obraz: dziewczyna z kotem w Barcelonie. Krytyczna do bólu, ze skłonnością do perfekcji. O zwykłym życiu rozmawia z niezwykłymi ludźmi. Bravo Paweł. Widać czubek głowy. Tło: sufit. Mistrz drugiego dna, pierwsze jest za płytko. Nie znosi stadnych odruchów i słowiańskich ciągot. Daje nam to odczuć, choć też uwielbia...