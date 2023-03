Jedenaście tysięcy lat temu ludzie udomowili winną latorośl. Zdanie to wygląda na jedną z tych banalnych ciekawostek działu „naukowego” dowolnego portalu śmietnika. Jednak każdy z jego członów obejrzany z bliska i rozebrany na kawałki sensu okaże się jak skromna kulka zielonej herbaty gunpowder, rozwijająca się po zalaniu gorącą (ale nie wrzącą!) wodą w rozłożysty, piękny liść.

Co to znaczy udomowić? Usłyszmy słowo „dom”. Sugeruje istnienie siedziby będącej przestrzenią trwałą i świadomie zarządzaną, nowy rodzaj władztwa nad horyzontem życia codziennego. Kiedy roślina staje się domownikiem, wchodzi w skład szerzej pojętej rodziny, a więc do kręgu troski, odpowiedzialności, ale i manipulacji. Rodzina, dając schronienie i ciepło, w zamian przycina i wyznacza wzrost, co dziś często bywa określane traumą.

Oglądane przez lupę genetyka udomowienie oznacza celowo...