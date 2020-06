Papieskie życzenia dla ks. Adama Bonieckiego

Księdzu Adamowi Bonieckiemu,

który z wdzięcznością i uwielbieniem dla Chrystusa Wiecznego Kapłana

raduje się 60. rocznicą kapłańskich święceń,

przesyłam serdeczne życzenia,

wraz z wyrazami wdzięczności za Jego owocną i wierną służbę Ewangelii i Kościołowi,

jak również za sumienną pracę dla Stolicy Świętej,

oraz proszę Boga,

za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej,

by wynagrodził mu ją obfitością swoich łask.

Z głębi serca, z wyrazami szczerej miłości,

udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa Jemu

oraz Jego najbliższym i wszystkim, którzy łączą się z Nim w radości ducha

Papież Franciszek

Watykan, 11 czerwca 2020 r.

***

Serdeczne życzenia dla ojca Adama, księdza dziennikarza i dziennikarza księdza. Jemu w każdym razie bycie księdzem nigdy nie przeszkadzało w byciu dziennikarzem.

Z wyrazami uznania i sympatii

Andrea Tornielli – Watykan

dyrektor wydawniczy Dykasteria ds. Komunikacji

***

Pokoju i błogosławieństwa Bożego dla ojca Adama niezapomnianego młodego lwa ze szczepu świętego Jana Pawła!

Sandro Magister – Rzym

(watykanista dziennika La Repubblica)

***

Drogi Ojcze Adamie,

z radością przesyłam Ci pozdrowienia w tym świątecznym dniu, mając w pamięci naszą długą przyjaźń i równie długie rozmowy – w Rzymie, podczas papieskich pielgrzymek, w Krakowie.

A później – rozmowy telefoniczne na temat

mojej zdalnej współpracy z Tygodnikiem

Powszechnym. A w końcu wzajemnie przekazywane pozdrowienia i informacje na bieżące tematy za pośrednictwem Edwarda Augustyna.

Twój intelekt, wolność ducha, jak również

poczucie humoru, zawsze były dla mnie darem

i dodawały smaku naszej przyjaźni.

Niech Pan pobłogosławi Twoją wierną,

długoletnią odpowiedź na jego wezwanie.

Luigi Accattoli – Rzym

(watykanista dziennika Corriere della Sera)

***

„Historia mojego powołania kapłańskiego? Historia ta znana jest przede wszystkim Bogu samemu. Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas, kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu”.

Adamie, przesyłam Ci z głębi serca najlepsze życzenia, uciekając się do słów św. Jana Pawła II. Na pewno je rozpoznałeś. To pierwsze zdania z „Daru i tajemnicy”, napisane przez papieża Wojtyłę z okazji jego 50. rocznicy święceń kapłańskich. Tak więc dzięki słowom Karola, przywołanym podczas Twojego święta, udało mi się połączyć dwóch najdroższych ludzi, których Polska pozwoliła mi poznać i przeżyć z nimi kawał mojego życia.

Bez Karola nie poznałbym Ciebie. Bez Ciebie nigdy nie poznałbym tak głęboko Karola.

Pamiętasz ten czas spędzony wspólnie w „Osservatore Romano”? I czy pamiętasz te ostatnie lata, nieustanne łączenia telefoniczne Rzym-Kraków, długie rozmowy, dyskusje o tym, co dzieje się w Kościele? Tu się zatrzymam, ponieważ wiem, że te moje słowa będą czytane publicznie. Całą resztę – to, co czuję, całą naszą przyjaźń i całą naszą miłość do świętego Karola, do Kościoła – zachowamy dla siebie. To jest tylko nasze! To część naszego życia!

Czego więc można Ci życzyć w tym dniu? Powiem tylko tyle: byłeś, jesteś wielkim dziennikarzem, ponieważ byłeś, jesteś wielkim kapłanem, prawdziwym mężem Bożym. Dzięki za wszystko, co mi dałeś i czego mnie nauczyłeś! Kończę pisać a zaczynam się modlić. Za ciebie, Adamie! Wszystkiego najlepszego!

Ściskam Cię mocno, Gian Franco.

Gian Franco Svidercoschi – dziennikarz, watykanista, pisarz włoski. Był korespondentem agencji informacyjnej ANSA na Soborze Watykańskim II, a później przez wiele lat zastępcą redaktora naczelnego L’Osservatore Romano. Był też redaktorem włoskiej wersji książki Jana Pawła II „Dar i Tajemnica” i autorem kilku książek o Janie Pawle II i scenariusza filmu „Karol, człowiek, który został papieżem”.

Tłumaczył Edward Augustyn