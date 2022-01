Widziane z Moskwy: moment zawieszenia

Moskwa, domagająca się z początku natychmiastowej odpowiedzi na swój szantaż (ujęty w formę dyplomatycznej noty) wobec USA, Europy i NATO, zgodziła się poczekać jeszcze tydzień. Rozmowy w Genewie i Wiedniu najwidoczniej nie przyniosły Kremlowi zadowalających rezultatów. Zachód generalnie odpowiedział na moskiewskie ultimatum: „nie”. Ale jednocześnie zgodził się na dalsze rozmowy.

Jeszcze niedawno strasząca Ukrainę agresją rosyjska propagandowa hydra teraz z ekranu telewizyjnego zapewnia, że Rosja nie ma i nigdy nie miała zamiaru wkraczać na Ukrainę. Jednocześnie rosyjskie wojska są ściągane w tych dniach na Białoruś na wspólne ćwiczenia Państwa Związkowego. Oznacza to, że Rosja nie zrezygnowała z wykorzystania w grze z Zachodem komponentu militarnego. Obsługujące Kreml media suflują kłamliwe opowieści mające przekonać Kijów i sojuszników, że wszelki opór jest bezsensowny, bo rosyjskie hufce zmiotą wszystko, co napotkają na swej drodze. Wypowiadający się w rosyjskich mediach najemni eksperci wzywają do zniszczenia infrastruktury NATO powstałej w Europie po 1997 r., z lekceważeniem mówią o Ukraińcach, którzy deklarują wolę obrony ojczyzny. Wyszydzane są dostawy uzbrojenia dla Ukrainy oraz zapowiedzi ewentualnych sankcji USA. To kolejne „zaklęcie” – zarówno obowiązujące sankcje, jak i te zapowiadane są obciążeniem dla niewydolnej rosyjskiej gospodarki.

Na marginesie głównej rozgrywki z Zachodem rozgrywane są wątki „zapasowe”, które w każdej chwili mogą zostać rozdmuchane – np. komunistyczni deputowani złożyli w Dumie Państwowej projekt ustawy w sprawie uznania przez Rosję niepodległości separatystycznych „republik ludowych” w Donbasie; grę zaostrzył ujawniony przez Wielką Brytanię plan zamontowania przez Moskwę marionetkowego rządu w Kijowie. ©℗