Co będzie pokojem i radością człowieka wewnętrznego, który całkowicie zawierzył Bogu? Żadna rzecz, tylko sam Bóg.

Jan Tauler

Żadna rzecz nie może wywołać w was najważniejszego pytania ani być dla was źródłem zrozumienia. To raczej w sobie posiadacie to, co ma znaczenie.

Mistrz chan Yunmen Wenyan