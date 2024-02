Jeśli chcesz mieć nasiono, musisz rozbić łupinę. Jeśli chcesz znaleźć nagą naturę, muszą odpaść podobieństwa. Im głębiej przenikniesz do wnętrza, tym bliżej będziesz istnienia.

Mistrz Eckhart

Droga poznania prowadzi od pytania: „Kim jestem?”, do słów: „Nie wiem, kim jestem”, a potem do: „Może nie jestem”, „Odnajdę siebie”, „Jestem tym, kim się widzę” i wreszcie do: „Jestem”.

Abu Hasan asz-Szadili