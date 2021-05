Warto zobaczyć

Zbrodnia stulecia

Dokumentalny, reż. Alex Gibney, USA 2021, HBO GO





Twórca znany z sensacyjnych dokumentów śledczych tym razem tropi przekręty wielkiego przemysłu farmaceutycznego. Dwuczęściowy film ujawnia, jak na styku polityki i biznesu kwitnie produkcja i dystrybucja syntetycznych opioidów. W USA doprowadziło to do drastycznego zwiększenia się liczby uzależnionych i do ofiar śmiertelnych....