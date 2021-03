Warto zobaczyć

Mauretańczyk

Thriller, reż. Kevin Macdonald, USA/Wielka Brytania 2021, Rakuten, od 25 III

To film według wspomnień Mohamedou Oulda Salahiego, który przez 14 lat był bezprawnie przetrzymywany w amerykańskiej bazie Guantanamo. Opowiada o wysiłkach obrończyń, które dążą do uwolnienia więźnia i do zadośćuczynienia jego krzywdom. Przy okazji odkrywają niewygodną prawdę o walce z terroryzmem. Występują m.in. Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley i Benedict Cumberbatch.

Q: Nadchodzi burza

Serial dokumentalny, reż. Cullen Hoback, USA 2021, HBO GO, odc. 3-4 29 III

Kto stoi za tajemniczym ruchem, który od kilku lat prowadzi skuteczną wojnę informacyjną, rozpowszechniając w sieci teorie spiskowe? Sześcioodcinkowy serial śledzi historię QAnon, próbuje rozgryźć jego polityczny fenomen, związki z Donaldem Trumpem i koncepcję deep...