Tak się to robi

Gdyby świnia próbowała strącić pokrywkę nosem, to nie udałoby się jej odkryć zawartości skrzyni – pokrywka umieszczona była na szynie, więc mogła poruszać się tylko w dwóch kierunkach. W dodatku po obu stronach znajdowały się zatyczki, które uniemożliwiały jej przesunięcie. Zwierzęta miały jednak szansę obserwować, jak niewidzialna siła (tj. żyłka, za którą pociągali badacze) najpierw ciągnie za przyczepioną do zatyczki linę, a później przesuwa pokrywkę. Po takiej prezentacji części świń już za pierwszym podejściem udało się dostać do znajdującego się w skrzynce jedzenia. Radziły sobie z zadaniem nawet nieco lepiej niż osobniki, które obserwowały inne świnie lub ludzi wydobywających jedzenie z tej samej skrytki.

Eksperyment Ariane Veit i współpracowników, którego wyniki opisane zostały w „Animal Cognition”, dowodzi, że świnie potrafią się uczyć przez emulację – specyficzny rodzaj naśladowania, w którym osobnik próbuje odtworzyć ten sam, zaobserwowany efekt. Gdyby się okazało, że umieją także imitować – a więc precyzyjnie naśladować sekwencję posunięć prowadzącą do jakiegoś efektu – to można by przypuszczać, że są zdolne do stworzenia własnych tradycji kulturowych. To jednak wymagałoby silniejszego wyczulenia na partnerów społecznych.©