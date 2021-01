Sztuczna inteligencja:krok ku kreatywności

Tylko wyobraźnia mówi mi o tym, co może być” – pisał niemal sto lat temu André Breton w „Manifeście surrealizmu”. Surrealizm to pierwsze, co przychodzi do głowy, kiedy patrzy się na fantastyczne obrazy foteli w kształcie awokado czy sześcianów-jeżozwierzy. Powstały one za sprawą projektu Dall-E (skojarzenie z Salvadorem Dalim nieprzypadkowe) firmy Open AI. Dall-E to samouczący się algorytm tworzący obrazy na podstawie opisów. Wpisując „fotel w kształcie awokado”, otrzymamy dowolną liczbę wersji właśnie takiego obrazka. Skąd jednak tak abstrakcyjne połączenia jak awokado i fotel? Komputery względnie łatwo było nauczyć myśleć „logicznie”, ale kreatywność maszyn była dla programistów wyzwaniem. Jednym z jej przejawów może być umiejętność spójnego łączenia pojęć – takich jak sześcian i jeżozwierz. Dall-E jest więc próbą zrobienia kolejnego kroku na drodze do sztucznej inteligencji. Można sobie wyobrazić sporo zagrożeń, jakie niesie technologia zdolna wygenerować każdy możliwy obraz, o czym piszą sami jej twórcy. Jej powstanie nie oznacza, że maszyny otrzymały wyobraźnię, natomiast mówi nam o tym, co może być. ©℗