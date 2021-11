Sezon na Zemmoura

Już była w ogródku, już witała się z gąską” – tak oto, parafrazując znaną bajkę „Lis i kozioł”, można by ująć obecne położenie Marine Le Pen, liderki francuskiej skrajnej prawicy. Jeszcze kilka tygodni temu mogła być niemal pewna, że przejdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich, zaplanowanych na kwiecień 2022 r., i że będzie w niej konkurować z urzędującym prezydentem, centrystą Emmanuelem Macronem. Tym samym doszłoby do powtórki pojedynku z 2017 r., który zdecydowanie wygrał Macron.

Nikt nie spodziewał się, że ktoś może zagrodzić Marine Le Pen drogę do drugiej tury. Tymczasem pod koniec października okazało się, że do walki o Pałac Elizejski dołączył znienacka i przebojem nowy gracz: 63-letni dziennikarz éric Zemmour. W niektórych sondażach zrównał się z Le Pen, a w innych ją nawet wyprzedził, przekraczając 15 proc. poparcia i plasując się za prowadzącym w rankingu...