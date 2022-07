Rosja i Filipiny: Jak się ucisza pokojowych noblistów

Nakaz zamknięcia wychodzącego w internecie magazynu „Rappler”, który tak bardzo zatruł mu życie w czasie sześcioletniej prezydentury, wydał ustąpujący właśnie szef filipińskiego państwa Rodrigo Duterte. Było to jego ostatnie zarządzenie w ostatnim dniu panowania. Następnego dnia prezydencki urząd zajął jego następca Ferdinand Marcos junior, syn i dziedzic dyktatora sprzed półwiecza.

Duterte, który nigdy nie liczył się ze słowami, ani zasadami savoir-vivre’u, nie dbał, co ludzie pomyślą, ani co wypada, nie potrafił sobie odmówić satysfakcji, by na sam koniec prezydentury zadać bolesny cios gazecie, a przede wszystkim jej szefowej, Marii Ressie. Przez sześć lat krytykowała prawie wszystko, co robił. Wytykała, że ma słabość do tyranii i przemocy, potępiała jako zbrodniczą wojnę, jaką wydał narkotykowym gangom (a przy okazji także narkomanom). Zginęło w niej ponad 6...