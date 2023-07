Południe Europy walczy z pożarami. Ile ma z tym wspólnego kryzys klimatyczny?

Zdjęcia i relacje z Rodos budzą strach i respekt do siły żywiołu. Strzelające w niebo płomienie, powietrze pełne pyłu i walczący z ogniem strażacy – to tegoroczna wersja pocztówki z greckiej wyspy. Na samym Rodos ewakuowano 19 tysięcy osób, kolejne 2500 na Korfu. Przez długi czas zamknięte były lotniska, wielu wczasowiczów musiało odwołać swój przyjazd. Wielkie pożary lasów (64 wybuchły tylko w zeszłą niedzielę) to dla kraju, w którym prawie jedna piąta PKB pochodzi z turystyki, prawdziwa katastrofa.

Turyści nie zmieniają planów

Fala upałów i związane z nią ryzyko dotarły nie tylko do Grecji. We wtorek 25 lipca zamknięto lotnisko w sycylijskim Palermo, bo na wyspie strażacy walczą z ponad 50 pożarami. Dzień wcześniej temperatura w samym mieście sięgnęła 47 stopni.

Naprawdę tragiczne żniwo ogień zebrał po drugiej stronie Morza Śródziemnego – w Algierii...