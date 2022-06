Polska nadal szlachetna

Mają po jednej parze butów, w których przeszli najtrudniejszą drogę w życiu. Musieli uciekać z Buczy, zostawiając za sobą – świeży grób ojca i męża oraz dom rodzinny, a właściwie to, co z niego zostało – to jedna z historii rodzin, które otrzymują pomoc z Solidarnej Paczki, specjalnej edycji Szlachetnej Paczki (wspierać akcję można na www.szlachetnapaczka.pl).

Z badań zrealizowanych przy tej okazji wynika, że w ciągu dwóch miesięcy spadł z 56 do 47 proc. odsetek Polaków pomagających uchodźcom. Wspierający najczęściej wybierali datki (niemal 50 proc.), nieco rzadziej zbiórki żywnościowe i odzieżowe (43 i 35 proc.). Spadł też – z 10 do 7 proc. – odsetek wolontariuszy. Pomimo nieznacznych obniżek, po niemal czterech miesiącach od wybuchu wojny tendencja do wspierania sąsiadów okazuje się trwała. ©℗