Po pół roku blokowania przez Republikanów pomocy dla Ukrainy Donald Trump dał zielone światło. Nowe dostawy z USA mają ruszyć w ciągu paru dni

Roman czuje, że jest na granicy wytrzymałości. Gdy przychodzi alert, że wroga rakieta zbliża się do jego sektora odpowiedzialności, i gdy włącza radar, by ją namierzyć, a następnie odpalić rakietę przechwytującą, czuje się, jakby stał nagi na pustym placu i machając rękami, krzyczał do Moskali: „Halo, tu jestem!”.

Zestaw przeciwlotniczy Buk, którego Roman jest operatorem, to technika sowiecka, Rosja ją zna. Za każdym razem, gdy on włącza radar przynależny do zestawu, staje się widoczny dla wroga, który usiłuje go zlokalizować. Niszczenie obrony przeciwlotniczej to priorytet Moskali. Jeśli uda im się namierzyć Romana i jego kolegów, poślą im iskandera. Dwa razy pocisk już na nich spadał. Chybił nieznacznie – spłonęły ich auta.

Dlatego swój radar Roman włącza na krótko. Optymalnie na nie dłużej niż kilkadziesiąt sekund. Kiedyś dostał rozkaz i musiał wytrzymać pięć minut. Myślał, że zwariuje z napięcia.

NAPIĘCIE TO JEDNO. Drugie to świadomość, że jego życie zawęziło się do paruset metrów, które zajmuje zestaw Buk: wyrzutnie antyrakiet, radar, ciężarówki rozrzucone na małym obszarze. Nie można wyskoczyć na tyły, alert może nadejść w każdej chwili. I tak od dwóch lat. Z perspektywą, że to może potrwać Bóg wie jak długo.