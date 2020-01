Pierwszy test w Pasie Rdzy

Wponiedziałek, 3 lutego, odbędą się pierwsze w tym cyklu prawybory w Partii Demokratycznej. Jej członkowie stoją przed poważnym wyzwaniem: wytypowania osoby, która będzie w stanie pokonać urzędującego prezydenta.

Zgodnie z tradycją, jako pierwsi swoich faworytów wybiorą członkowie Partii Demokratycznej w stanie Iowa. Choć ani demograficznie, ani gospodarczo nie jest to region reprezentatywny dla społeczeństwa amerykańskiego – jest w przeważającej mierze biały, postprzemysłowy i rolniczy – to zwyczajowo tamtejsze prawybory uznawane są za istotny test możliwości mobilizacyjnych i organizacyjnych kandydatów oraz ich sztabów. Z kolei dla mediów i wyborców jest to okazja, by skonfrontować oczekiwania względem swoich faworytów z rzeczywistymi, choć wciąż niepełnymi wynikami wyborczymi, które politycy są w stanie wypracować.

Doświadczenie pokazuje, że wyniki w Iowa wpływają w...