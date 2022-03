Piekiełko zamarzło. Felieton Stanisława Mancewicza

Oto świat zmienił się nie do poznania, a epoka nowa zastąpiła starą – są to opinie, rzec trzeba, słuszne, słusznie powtarzane i słusznie rozwijane. Rozwinięcia suną od ogółu do szczegółu. Takim szczegółem – dość chyba nieoczekiwanym, mimo tego, że tocząca się wojna ma wygląd szokująco konwencjonalny i starożytny – jest dawno nieobecny zapach konfliktu jądrowego.

Dzieciństwo nasze – jeżeli może być to jakaś pociecha dla obecnie zmartwionych bądź przerażonych – upłynęło w fachowo podtrzymywanym przez propagandę i pop­kulturę lęku przed atomowym grzybem. Lęk ten dotyczył ze dwu pokoleń Ziemian, bez względu na kolor skóry, wyznanie, rasę i miejsce bytowania. Tak było. Grzyby wywołane eksplozjami jądrowymi są widokami najmocniej działającymi na wyobraźnię człowieczą. Nic innego, gdy się rozglądnąć, tak mocno nas nie przeraża, jak wznoszący się do kosmosu gigantyczny, szary słup po...