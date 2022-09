Oszczędność na bulwie. Przepis Pawła Bravo

Piętnaście do dwudziestu słów to maksimum, żeby zdanie dało się łatwo zrozumieć. Przynajmniej w świecie anglosaskim, gdzie taki limit to jedna z zasad tzw. plain language, czyli jasnego języka, o jaki biją się z administracją publiczną ludzie bardzo dobrej woli, którzy zasiądą w tamtym świecie po prawicy Szekspira. Inna zasada to unikanie strony biernej, imiesłowów i określeń żargonowych. Parlament nowo­zelandzki właśnie kończy prace nad ustawą, która nakaże pisać po ludzku tamtejszym instytucjom, Amerykanie przyjęli podobną ustawę już dwanaście lat temu.

Także włoscy deputowani złożyli projekt powołania komisji przy premierze, która miała drukować w dzienniku ustaw uproszczoną wersję każdego dokumentu w zrozumiałej wersji. Stało się to po tym, jak w czasie pandemii nagle znaczna liczba obywateli zaczęła mieć bezpośrednio do czynienia z rozporządzeniami i odbijała się...