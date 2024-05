Ostatnie chwile Platona. Co ujawnił zwój z Herkulanum

Nieznane dotąd fragmenty historii filozofii autorstwa Filodemosa z Gadary stwierdzają, że Platon, złożony gorączką, ocknął się, by skrytykować niewolnicę przygrywającą mu na flecie. Stwierdził, że dziewczyna nie trzyma rytmu, co składał na karb jej barbarzyńskiego pochodzenia. Docinek miał być ostatnim, na co starczyło mu sił. Zmarł wkrótce potem i miał zostać pochowany w ogrodzie Akademii Ateńskiej, w sąsiedztwie poświęconego muzom Muzejonu.

Odczytany zwój jest jednym z 1800 odnalezionych w bibliotece tzw. Willi Papirusów w Herkulanum, która mogła należeć do Lucjusza Kalpurniusza Pizona, teścia Juliusza Cezara. Gdy w 79 r. n.e. willa została pogrzebana przez erupcję Wezuwiusza, zwęglone papirusy ocalały. Jedne stały się jednak tak kruche, że rozpadały się przy najlżejszym dotyku. Inne sczerniały zupełnie, uniemożliwiając odczytanie. Od odkrycia biblioteki w 1750 r. znaczna część jej zbiorów pozostaje zagadką.