O. Wacław Oszajca SJ: Scenariusz kuszenia

Brak reakcji z jego strony odbierają również jako brak zainteresowania ich losem ze strony Boga. Przecież w Jego imieniu Mojżesz występuje. Psalmista mówi: „Kusili Boga w sercach swoich, domagając się strawy dla siebie. Uwłaczali Bogu, mówiąc: »Czy może Bóg zastawić stół na pustyni? (...) Czy jednak może dać chleba i przygotować mięso swemu ludowi?«”. Owszem, Bóg wyprowadził ich „z wielkiej otchłani” niewoli egipskiej i Morza Czerwonego, ale widać dobre czasy się skończyły i jakoś ten dobry Bóg nie spieszy z pomocą. Rozczarowani Mojżeszem i rozczarowani Bogiem, postanawiają wracać do wydumanej, złudnej sielanki przeszłości.

W podobnym położeniu znajdzie się Syn Boży Jezus Chrystus. Kusiciel wiedząc, że Jezus rozpoczyna działalność, też postanawia działać, by Go odwieść od podjęcia misji zleconej Mu przez Ojca. Udaje, że troszczy się o Jezusa. Głodny jesteś, a jesteś Synem Boga, zrób cud, stać Cię na to: „rozkaż temu kamieniowi, aby stał się chlebem”. Jezus najspokojniej w świecie przypomina mu: „Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek”. Jezus z diabłem nie pertraktuje, ani też go nie odpycha. Skoro sztuczka z dotarciem do Jezusa przez żołądek nie wyszła, kusiciel przeskakuje na płaszczyznę ludzkich ambicji. „Jeśli więc oddasz mi hołd, wszystko będzie Twoje”. Jezus nie podejmuje tematu, ale przypomina, że „Napisano: Panu Bogu twemu będziesz oddawał hołd i tylko Jego będziesz czcił”. Nie wyszło, Jezus nie chce niczym i nikim Boga zastąpić. Ale do trzech razy sztuka. Skoro jesteś Synem Boga, to przypominam, zdaje się mówić diabeł, że jesteś pod Jego szczególną opieką: „rzuć się w dół”, nic złego ci się nie stanie, jak będzie trzeba, Bóg sprawi cud, ocalejesz. I ta próba spełzła na niczym. Starał się więc diabeł, jak tylko mógł, przestraszyć Jezusa i zmusić do rezygnacji z działania. Podjął się jednak dzieła nie do przeprowadzenia. Popełnił ten sam błąd, który mu się przydarzył w Edenie. Wypędzenie Jezusa spośród żywych, Jego śmierć na krzyżu, tryumf zła stał się klęską tryumfatora.

Ale popatrzmy na siebie. My też wciąż próbujemy Boga kusić, szantażować, brać na litość, podlizywać się. Płaszczymy się przed Bogiem sądząc, że w ten sposób prędzej wyłudzimy od Niego „tak bardzo potrzebne nam łaski”. Siostra Faustyna Kowalska mówi: „Nigdy się przed nikim nie płaszczę. Nie znoszę pochlebstwa, a pokora jest tylko prawdą, nie ma w prawdziwej pokorze płaszczenia się; choć się uważam za najmniejszą w całym klasztorze, to z drugiej strony cieszę się godnością oblubienicy Jezusa”. Przed nikim, również przed Bogiem. ©