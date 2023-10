Nie żyje Wanda Półtawska, przyjaciółka Jana Pawła II. Była radykalna w pracy, przyjaźni i poglądach

W 2014 r. ogłosiła „Deklarację wiary lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej” (głoszącą m.in., że „powołanie do rodzicielstwa jest planem Bożym i tylko wybrani przez Boga i związani z Nim świętym sakramentem małżeństwa mają prawo używać organów seksualnych, które stanowią sacrum w ciele ludzkim”), podpisaną m.in. przez 59 profesorów medycyny, która wzbudziła także krytykę w środowisku medycznym.

Swoją przyjaźń z Wojtyłą wspieraną jego kierownictwem duchowym Półtawska opisała i udokumentowała wyborem listów w wydanej w 2009 r. książce „Beskidzkie rekolekcje”. Okazało się, że przez wiele lat Półtawscy razem z Wojtyłą i ks. Marianem Jaworskim (późniejszym kardynałem) jeździli na wakacje pod namiot do Rudawki Rymanowskiej w Beskidzie Niskim – tam Wojtyła dowiedział się w 1978 r. o śmierci Pawła VI i stamtąd pojechał na konklawe. Wiele listów dotyczy wspominania tego wyjątkowego dla nich, naznaczonego wspólną modlitwą miejsca. Półtawska postawiła nad Wisłokiem – nieopodal biwaku – niewielki drewniany domek. Zdarzało się, że nie zważając na koszty ani na obowiązki rodzicielskie przyjeżdżała tutaj po pracy taksówką z Krakowa ponad 200 km.

Jej bliskie relacje z Janem Pawłem II sprawiały, że miała dostęp do papieskich apartamentów w Watykanie i Castel Gandolfo. Nie wzbudzało to sympatii otoczenia papieża, zwłaszcza gdy obsługa podobno musiała słuchać jej apodyktycznych poleceń. Ale to dzięki jej pośrednictwu do papieża dotarł w 2002 r. list od rektora seminarium poznańskiego w sprawie nadużyciach abp. Juliusza Paetza.

Była jedną z kilku osób towarzyszących Janowi Pawłowi II w ostatnich chwilach jego życia.