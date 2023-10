REMIS

„Koniec. Niestety, koniec” – powiedział komentator TVP Mateusz Borek. Słowa padły po ostatnim gwizdku meczu Polska–Mołdawia, zakończonym remisem, który oznacza, że piłkarze naszej reprezentacji mają coraz mniejsze szanse awansu na przyszłoroczne Euro. Większość urn wyborczych zamknięto kilkadziesiąt minut wcześniej (w paru miejscach kolejki były tak duże, że głosowano nawet po północy).

PORAŻKA

À propos TVP, dialog z serwisu X (dawniej Twitter): „Przed chwilą w Warszawie nie otrzymałam karty referendalnej, musiałam się o nią upomnieć!” – poskarżyła się pracująca w tej stacji Magdalena Ogórek, na co jeden z czytelników odpowiedział: „To jeszcze nic… ja przez ostatnie 8 lat nie otrzymałem jednej prawdziwej informacji z TVP, musiałem sam w internecie szukać”.

ZWYCIĘSTWO

Inna pracownica TVP, prezenterka „Wiadomości” Danuta Holecka, w powyborczym programie mówiła do swoich gości „kochani” i przerywała reprezentantce PiS, by oddać głos opozycji. Chwilę później Marek Sawicki z PSL zanucił Joannie Lichockiej z PiS – przekonującej, że to jej partia wygrała wybory i będzie tworzyć rząd – tango „To ostatnia niedziela”.©℗