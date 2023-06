ŁĄCZY NAS BŁASZCZYKOWSKI

Z piłkarską reprezentacją pożegnał się Jakub Błaszczykowski. W wygranym przez Polaków 1:0 towarzyskim meczu z Niemcami legendarny gracz Borussii Dortmund i Wisły Kraków zagrał po raz 109.

DZIELI NAS OZDOBA

Nieznany bliżej z działań w obronie klimatu i środowiska wiceminister zajmującego się tymi kwestiami resortu Jacek Ozdoba oglądał inny mecz: „Polska 1 - Tusk 0”, napisał na Twitterze, doklejając przy nazwisku lidera opozycji niemiecką flagę. „Przepraszam, co to za debil?”, skomentował wpis Zbigniew Boniek.

BAWI NAS BONIEK

„Czy to jest oficjalne stanowisko UEFA? Zwrócę się do UEFA z oficjalną skargą na Pana zachowanie” – odpowiedział Ozdoba, nawiązując do funkcji pełnionych przez Bońka we władzach europejskiej federacji piłkarskiej. „Powiedzmy sobie...