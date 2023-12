Miłego antropocenu! (#1) Astronauta Sławosz Uznański: w kosmos mamy blisko

Naszym gościem jest dzisiaj człowiek o wyjątkowo bogatej karierze mimo stosunkowo młodego wieku. Naukowiec, inżynier, elektronik, jeden z czołowych inżynierów największej europejskiej i światowej organizacji badań jądrowych CERN, a teraz szkolący się astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i człowiek, który już wkrótce może stać się pierwszym od dziesięcioleci Polakiem w kosmosie: Sławosz Uznański.

Gospodarzem nowego cyklu pt. „Miłego antropocenu!” jest Wojciech Brzeziński: dziennikarz naukowy stale współpracujący z „Tygodnikiem Powszechnym”, specjalizujący się w tematyce nowych technologii i cyberbezpieczeństwa, nominowany wraz z Agatą Kaźmierską do nagrody Grand Press Digital and Technology 2023.

„Urodziłem się 12 kwietnia, w rocznicę lotu Gagarina w kosmos, i zawsze na urodziny słyszałem od mamy życzenia »Szczęśliwego Dnia Kosmonautów« – opowiada Sławosz Uznański w rozmowie z Wojciechem Brzezińskim. – Ale związałem się z kosmosem, wybierając temat doktoratu. Szukałem jakiejś strategicznej działki, która by mnie fascynowała, która byłaby dla mnie motywująca

i która nie za szybko zostałaby wyoutsource’owana do Azji. I akurat w elektronice nadarzył mi się temat doktoratu budowy europejskiej technologii układów scalonych, tych małych czipów, które mamy w telefonach i w komputerach, właśnie dla kosmosu. Wiedziałem, że to jest to i wtedy zaczęła się moja przygoda. Od tamtego czasu z tym kosmosem jestem zawsze bardzo bliska”.

Zapytany o szkolenie i perspektywę lotu w kosmos, mówi: „Nie boję się. Ja z natury jestem dosyć optymistycznie nastawiony do wszystkiego, a lubię poznawać nowe warunki, siebie w nowych warunkach. Myślę, że to będzie ciekawa przygoda. Jeszcze nie miałem lotów parabolicznych, nie miałem wirówek, ale miałem pierwsze nurkowania w basenie. Nie mogę się doczekać nowych elementów szkolenia. Przede mną cały wachlarz nowych kompetencji. Nie mogę się doczekać, bo zawsze lubiłem być w szkole”.