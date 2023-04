Mancewicz: O niedoborach

Co prawda Gospodarz bez ogródek nazwał nas w tej mowie głupkami, ale my akurat nie obrażamy się z byle powodu. Chciałoby się powiedzieć, że kto się przezywa, ten sam się tak nazywa, ale staramy się jednak nie popadać w jakże modny dziś infantylizm.

Oczywiście nie będziemy się dziś szczegółowo zajmować materiałem, z którego myśli prezesa PiS-u są odlane. Żyjemy przecież na tym świecie nie od wczoraj, i wiemy już aż za dobrze, co p. Kaczyński wie. O wszystkim. W tym o medycynie, energetyce, hodowli rogacizny oraz zbóż, transporcie, wychowywaniu dzieci, o psychologii, religii, edukacji, gospodarce, seksie czy o stosunkach międzynarodowych bądź o polityce zagranicznej. Co wie – by wejść na sekundę w detale – na temat inflacji i deflacji, bądź jak brzmią regułki sumujące jego wiedzę o życiu, historii i świecie współczesnym. No więc wszystko, co on wie, bądź czego nie wie, nie ma...