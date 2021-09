Kultura w skrócie

SIEDEM STATUETEK

Serial „The Crown” zdobył najwięcej, bo aż siedem Nagród Emmy (w tym za najlepszy serial dramatyczny) podczas gali nagrody nazywanej dotychczas „telewizyjnym Oscarem”. Tym razem jednak to produkcje platform streamingowych zdobyły najważniejsze wyróżnienia. „Gambit królowej” (tak jak „The Crown” wyprodukowany przez Netfliksa) został uznany najlepszym miniserialem, a „Ted Lasso” (Apple TV+) dostał cztery statuetki (w tym za najlepszy serial komediowy).

SZÓSTKA WSPANIAŁYCH

Poznaliśmy finalistki tegorocznej Nagrody Bookera: „The Promise” Damona Galguta, „A Passage North” Anuka Arudpragasama, „No One Is Talking About This” Patricii Lockwood, „The Fortune Men” Nadify Mohamed, „Bewilderment” Richarda Powersa i „Great Circle” Maggie Shipstead powalczą o najważniejszą nagrodę dla literatury anglojęzycznej. Przed rokiem zdobył ją Douglas Stuart za powieść „Shuggie Bain”.

SIÓDMY HAUPT

Najnowsza edycja gorlickiego festiwalu literackiego rozpocznie się 22 września i potrwa pięć dni. Wśród gości m.in. Justyna Bargielska, Wojciech Bonowicz, Dorota Kotas, Michał Milczarek, Anda Rottenberg, Darek Foks, Andrzej Stasiuk, a prozę patrona festiwalu, Zygmunta Haupta, będzie czytał Marek Kondrat.