Kościół w skrócie

LEKCJA NIEROZWAGI

Prezydent Nikaragui polecił zawiesić stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską. Papież w niedawnym wywiadzie dla argentyńskiego portalu informacyjnego Infobae nazwał Daniela Ortegę „człowiekiem niezrównoważonym”. O prześladowaniach Kościoła w tym kraju piszemy w dziale Wiara.

LEKCJA DYPLOMACJI

Watykańska Dykasteria ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz Muzułmańska Rada Starszych – międzynarodowa organizacja dążąca do zjednoczenia islamu i szerzenia kultury tolerancji – podpisały porozumienie, którego celem jest utworzenie stałej komisji ds. dialogu ­islamsko-chrześcijańskiego. To krok w zbliżeniu katolicyzmu do islamu zgodny z polityką Franciszka.

LEKCJA KLUCZENIA

Na zarzut braku przejrzystości Kościoła i nieinformowania ofiar o trwających bądź zakończonych procesach kanonicznych ustępujący nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio (na zdjęciu) odpowiedział w rozmowie z KAI: „Można twierdzić, że nie wszystko jest jeszcze optymalnie rozwiązane, ale wrażliwość w tym zakresie w Kościele stale rośnie”.