Kościół w skrócie

POSŁUGI

W obchodzoną po raz czwarty Niedzielę Słowa Bożego (22 stycznia) papież udzieli posługi lektora trzem, a posługi katechisty siedmiu świeckim mężczyznom i kobietom z Włoch, Konga, Filipin, Meksyku i Walii.

STATYSTYKI

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował dane za rok 2021. W stosunku do 2020 r. nastąpiły spadki: pracujących w Polsce księży o ponad 200 (do 23 984), liczby alumnów o 300 (do 1,3 tys.), sióstr w żeńskich klasztorach o 500 (do 16,3 tys.), a uczęszczających na katechezę o 3,3 pkt. proc. (do 82 proc. uczniów).

PYTANIA

Duchowieństwo Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego zażądało od swoich biskupów ujawnienia dokumentów określających status Kościoła względem rosyjskiego prawosławia. Księża m.in. pytają, czy Święty Synod UKP potwierdził swą decyzję z maja 2022 r. o pełnym wyjściu z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

ANONIM

„Ten pontyfikat to katastrofa – przekonywał krążący wśród kardynałów rok temu anonim. – Pierwszym zadaniem nowego papieża będzie przywrócenie jasności doktrynalnej w wierze i moralności”. Jego autorem okazał się zmarły niedawno kard. George Pell – ujawnił watykanista Sandro Magister.