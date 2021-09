Kościół w skrócie

TERAPIA

„Warunkiem tego, by być dobrym wychowawcą, jest troska o własny rozwój wewnętrzny” – napisali biskupi w liście na XI Tydzień Wychowania. Zachęcili do korzystania z kierownictwa duchowego, a także z psychoterapii: „U wielu z nas pokutuje wciąż obawa przed korzystaniem z takiej profesjonalnej pomocy, tymczasem nie jest ona niczym nadzwyczajnym i może stanowić skuteczną pomoc w drodze do dojrzałości”.

ZASTRZYK

Nadzieję na to, by skończyło się głoszenie pseudonaukowych poglądów o szczepionkach, wyraził patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I. W wywiadzie telewizyjnym podkreślił, że Kościół szanuje wskazania nauki i że „każdy bez zastrzeżeń powinien się zaszczepić”.

WSPINACZKA

Biskup pomocniczy Wiednia Stephan Turnovszky wspólnie z proboszczem i jednym z parafian (wszyscy są alpinistami), wspiął się na 30-metrową wieżę kościoła św. Jakuba w Niederkreuzstetten. Wspinacze wnieśli „kapsułę czasu” z pamiątkowymi dokumentami do zamontowania w odrestaurowanym krzyżu.

KAMIENIE

Archeolodzy odkryli w Jerozolimie kamieniołom sprzed 2 tys. lat, który mógł być źródłem budulca Drugiej Świątyni. Badacze planują teraz odtworzyć starożytne metody oddzielania bloków, m.in. te opisane w źródłach biblijnych.