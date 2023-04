Konfederacka gimnastyka

Grzegorz Braun nie otrzymał ultimatum – twierdzą władze Konfederacji po doniesieniach na temat kłótni w koalicji, jaką de facto jest to ugrupowanie, składające się z Nowej Nadziei Mentzena, Ruchu Narodowego Winnickiego i Bosaka oraz Konfederacji Korony Polskiej Brauna.

Kiedy sojusz ten wdzierał się w 2019 r. do Sejmu z poparciem 6,8 proc., to właśnie Grzegorz Braun oraz zepchnięty dziś na margines Janusz Korwin-Mikke (na pocieszenie trafi na listę do europarlamentu) byli koniami pociągowymi. Zarazem jednak ich niewyparzony język, pochwały Korwina dla Rosji oraz antyszczepionkowe poglądy Brauna stały się z czasem obciążeniem wizerunkowym dla partii, która w sondażach zdobywa od 7 do 14 proc. i dziś jest trzecią siłą polityczną, przed Nową Lewicą i Polską 2050. Ma więc szansę stać się ważnym rozgrywającym w nowym Sejmie, a może nawet partycypować w sprawowaniu władzy,...