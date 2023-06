Kluczowa cecha życia wyjaśniona

Podstawowe cząsteczki budujące życie występują w dwóch wariantach: „lewym” i „prawym”, będących swoimi lustrzanymi odbiciami. Zjawisko to nazywamy chiralnością. Obie te wersje cechują się niemal identycznymi właściwościami fizyczny i chemicznymi, przy czym nie są one z sobą kompatybilne. Stąd też kluczowe dla życia cząsteczki, takie jak białka, DNA czy RNA, złożone są z molekularnych cegiełek w tylko jednym z tych wariantów. W przypadku białek są to aminokwasy w wariancie „lewym”, szkielet DNA i RNA składa się zaś z cukrów w wariancie „prawym”. Pochodzenie tej właściwości biomolekuł to jedna z największych zagadek dotyczących życia na Ziemi – nikt nie umiał wyjaśnić, dlaczego biologia wybrała właśnie te warianty białek i DNA/RNA.

W ostatnim dziesięcioleciu odkryto, że chiralne warianty cząsteczek oddziałują w odmienny sposób z powierzchniami o właściwościach magnetycznych....