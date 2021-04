Jak reformować Kościół

Kiedy w 1950 r. ukazała się książka o. Yves’a Congara OP „Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele”, a nawet później, gdy w 1968 r. wyszło jej drugie wydanie, przepracowane i uzupełnione, dominującym pytaniem o katolicyzm było: „Jaki ma być Kościół, by odpowiadał myśli Chrystusa?”. Kiedy ponad 30 lat później książka ukazała się w Polsce (Znak 2001), pytania już się zradykalizowały. Chociaż pytanie „jaki Kościół?” nadal było aktualne i ważne, to te dominujące brzmiały inaczej: „czy w ogóle Kościół?”, a nawet „czy w ogóle Chrystus?”. I tak jest do tej pory. Jednak ks. Grzegorz Strzelczyk, prezentując książkę Congara, zatytułował swoją recenzję „O reformowalności Kościoła i pożytku z czytania starych książek” („W drodze” nr 10/1997). Podzielam przekonanie o pożytku, bo pytania „czy w ogóle Kościół?… czy Chrystus?” są wyzwaniem rzuconym Bogu („Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce...