Jak ożywić atmosferę

Astrochemia to jedna z nauk de­tektywistycznych. Jak kryminalistyka albo geologia strukturalna. Badacz natrafia na coś – może to śladowa ilość jakiegoś gazu, może pęknięcia skalne układające się w zygzaki, a może plamka krwi? Po dokładnym zbadaniu tego czegoś przystępuje się do fazy drugiej: wymyślenia wszystkich możliwych sposobów, jak owo coś mogło powstać.

W idealnych warunkach obserwacje są zgodne tylko z jednym scenariuszem; czasem z kilkoma. Bywa jednak i tak, że sensownego scenariusza po prostu brakuje – i pozostają nam już tylko te szalone. Astronomowie od fosforowodoru znaleźli się poniekąd w tej ostatniej sytuacji; a zapewne chcieli trochę, żebyśmy tak pomyśleli.

Zabawa w detektywa

Ale po kolei. Znaleziony w atmosferze Wenus fosforowodór (PH3) to prościutki związek chemiczny składający się z jednego atomu fosforu i trzech wodorów. Można by słusznie...