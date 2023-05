Główne pasma Festiwalu

WTOREK 23 MAJA

17.30

KONFRONTACJE: Życie w kosmosie

January Weiner 3, Rafał Szabla

Jak powstało życie na Ziemi? Czy żywe organizmy są w kosmosie czymś powszechnym? Jakie kryteria muszą spełnić planety, by je podtrzymywać? I jak bardzo mogą różnić się obce formy życia od tej, którą znamy? W paśmie Konfrontacje eksperci z różnych dziedzin dyskutują na najciekawsze tematy z pogranicza nauki i filozofii.Pierwszego dnia o tajemnicach życia porozmawiają biolog i chemik.

19.00

WERNISAŻ WYSTAWY: Kosmos przed Kopernikiem i po nim

Marcin Bojda i Anna Kolera oprowadzą nas po wystawie. Zobaczymy m.in. fragmenty meteorytu Pułtusk, zdjęcie Ziemi wykonane podczas misji Apollo 11, instrumenty astronomiczne z różnych epok, kopie dzieł Kopernika, Galileusza i Heweliusza, a także sprawdzimy, jakie możliwości ma łazik planetarny Phobos, przygotowany przez wielokrotnie nagradzany zespół studentów AGH Space System.

19.45

STUDIO FESTIWALOWE: Czego nie wiemy o kosmosie?

Opowiemy o wydarzeniach czekających nas w następnych dniach, a także porozmawiamy z gośćmi i organizatorami festiwalu.

ŚRODA 24 MAJA

16.00

MĄDRE KSIĄŻKI: Rozstrzygnięcie konkursu dla licealistów

Dziewiętnaście zespołów z małopolskich liceów przygotowało filmy reklamowe książek nominowanych w konkursie „Mądra Książka Roku”. Podczas wydarzenia wyłonimy i nagrodzimy najlepsze z nich.

17.30

KONFRONTACJE: Sztuczna inteligencja i naturalna głupota

Jarek Gryz, Edward Nęcka

Jak działają nowoczesne systemy sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT? Jakie mają ograniczenia? Czy mogą być świadome lub twórcze? I czym różnią się od przejawów inteligencji, które obserwujemy w świecie ludzi? Z tymi pytaniami zmierzą się profesorowie filozofii i informatyki oraz psychologii.

19.00

WYKŁAD: Arie W. Kruglanski, Confronting Uncertainty: A Psychological Analysis (Jak się mierzyć z niepewnością: perspektywa psychologiczna)

Wszyscy poszukujemy porządku w otaczającym nas świecie, a niektórzy opierają swój światopogląd na niewzruszonych fundamentach. Jeden z najbardziej wpływowych psychologów społecznych opowie o tym, jak tworzymy swoje sieci przekonań i kiedy nasz umysł próbuje unikać informacji sprzecznych z naszym rozumieniem świata.

20.30

DYSKUSJA: Uncertainty as a Challenge and Opportunity (Niepewność jako wyzwanie i szansa)

Arie Kruglanski, Katarzyna Jaśko. Prowadzenie: Jędrzej Grodniewicz

Porozmawiamy o tym, jak badania prof. Kruglanskiego i dr Jaśko wpływają na nasze rozumienie takich zjawisk i problemów społecznych jak polaryzacja, aktywizm, pseudonauka czy terroryzm.

CZWARTEK 25 MAJA

16.00

MĄDRE KSIĄŻKI: Gala nagrody głównej

Przedstawimy piętnaście książek nominowanych w konkursach „Mądra Książka Roku” i „Mądra Książka Roku Dla Dzieci” (piszemy o nich w ramkach w tym katalogu) oraz poznamy werdykt jurorów.

17.30

KONFRONTACJE: Tajemnice świata kwantów

Michał Eckstein, Paweł Horodecki

Z czego składa się materia, która nas otacza? Czy w kosmosie istnieją obiekty zbudowane z elementów, których jeszcze nie znamy? Jak wyjaśnić ciemną materię i ciemną energię? Czy cząstki elementarne są naprawdę elementarne? W tajemniczy świat kwantów wprowadzą nas dwaj fizycy.

19.00

WYKŁAD: Katrin Amunts, Brain, Computer, Comprehension (Mózg, komputer i rozumienie)

Ludzki mózg jest najbardziej skomplikowaną strukturą w znanym nam wszechświecie. Prof. Amunts, dyrektorka Human Brain Project, opowie o postępach w dziedzinie jego mapowania i poznawania.

20.30

DYSKUSJA: Brains Understanding Brains (Mózgi poznające mózgi)

Katrin Amunts, Marcin Szwed. Prowadzenie: Rafał Czajkowski

Na jakim etapie rozwoju znajduje się dzisiaj neuronauka? Z neurobiolożką i neuropsychologiem porozmawiamy o największych wyzwaniach i nadziejach związanych z badaniem mózgu.

PIĄTEK 26 MAJA

17.30

KONFRONTACJE: Czy przyrodą rządzą prawa?

Łukasz Lamża, Tomasz Miller

Metafora praw przyrody prowokuje do stawiania pytań o ich pochodzenie. Czy prawa wymagają Prawodawcy? A może różne zestawy praw realizują się w różnych wszechświatach? Filozof przyrody i fizyk matematyczny będą spierać się o to, czy metafora praw przyrody więcej wyjaśnia, czy zaciemnia.

19.00

WYKŁAD: David Grinspoon, Solaris on Earth. On the Possibility of Planetary-Scale Intelligence (Solaris na Ziemi. Czy planeta może być inteligentna?)

Astrobiolog i były konsultant NASA opowie o tym, jak i gdzie szukać życia w kosmosie. I jak go nie przeoczyć, nawet jeśli nie jest zgodne z naszymi wyobrażeniami.

20.30

DYSKUSJA: Evolution in Space (Ewolucja w kosmosie)

David Grinspoon, January Weiner 2. Prowadzenie: Łukasz Lamża

Po wykładzie porozmawiamy o tym, czy mechanizmy darwinowskie obowiązują w całym wszechświecie i jakie warunki musiałyby zostać spełnione, by na innych globach rozwinęło się życie.

SOBOTA 27 MAJA

17.30

KONFRONTACJE: Czy świat jest matematyczny?

Sebastian Szybka, Mateusz Hohol

Zastosowanie matematyki do opisu świata fizycznego doprowadziło do narodzin nauki i rozwoju technologii. Co ten fakt mówi nam o świecie i o nas samych – rozmawiać będą kosmolog i psycholog.

19.00

WYKŁAD: Bernard Carr, The Cosmis Uroboros. Linking Microphysics, Macrophysics, and the Mind (Kosmiczny uroboros: jak połączyć mikroświat, makroświat i umysł)

Fizyka pozwala dzisiaj drobiazgowo opisywać świat w najmniejszej i największej skali. Jaki jego obraz wyłania się z tych opisów? I czy jest w nim miejsce dla człowieka?

20.30

DYSKUSJA: Life, Multiverse, and Everything (Życie, wieloświat i cała reszta)

Bernard Carr, Jean-Pierre Lasota. Prowadzenie: Tomasz Miller

Z dwoma profesorami fizyki porozmawiamy o najbardziej odważnych (lub spekulatywnych) teoriach w tej dziedzinie. Zastanowimy się m.in., czy wszechświat (a może wieloświat?) jest precyzyjnie dostrojony pod kątem życia.

NIEDZIELA 28 MAJA

14.00

KOSMOS DLA WSZYSTKICH DZIECI: Mobilne planetarium

Na placu przed muzeum stanie mobilne planetarium – zapraszamy dzieci na serię 15-minutowych kosmicznych pokazów i warsztatów. Planetarium działać będzie do godz. 18.00.

16.00

KOSMOS DLA MŁODSZYCH DZIECI: Budowa Układu Słonecznego

Filozof i popularyzator nauki Łukasz Lamża poprowadzi zajęcia dla młodszych dzieci (w wieku 6-10 lat). Opowie o działaniu Słońca i planet, a potem wspólnie wykonamy żywy model Układu Słonecznego.

17.00

KOSMOS DLA STARSZYCH DZIECI: Jak duży jest wszechświat?

Starszym dzieciom i młodzieży (w wieku 10-15 lat) Łukasz Lamża opowie o rozmiarach wszechświata. Jak daleko sięga nasz wzrok, jak wiele jesteśmy w stanie zbadać przy pomocy teleskopu i co może się kryć w miejscach, których nigdy nie zobaczymy?

19.00

NA ZAKOŃCZENIE: Benefis Mikołaja Kopernika

W trakcie ostatniego wydarzenia festiwalu z profesorami Michałem Hellerem i Wojciech Sadym porozmawiamy o Mikołaju Koperniku i jego rewolucji, zastanowimy się, co Kopernikowi mogliby powiedzieć późniejsi fizycy, a także posłuchamy muzyki Joachima Mencla.