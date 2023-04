Gdy Niemcy i Francuzi mogą więcej

Wniedawną wspólną podróż do Pekinu – w wykonaniu przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i prezydenta Francji Emmanuela Macrona – ta pierwsza miała pojechać (jak wynika z suflowanych nieoficjalnie podpowiedzi) w roli złego policjanta. Dopiero co wygłosiła wszak ostre w tonie przemówienie pod adresem Chin. Macron zaś jako ten dobry, wyrozumiały, wiozący ze sobą dużą delegację biznesową. Ten obraz rozpisanej na role, lecz wspólnej gry o tę samą stawkę skrywa jednak ogromne dysproporcje w realnym podziale sił: w końcu to Macron zaproponował von der Leyen, by podłączyła się do jego podróży do Chin; jej pomysł ogłosił już w lutym.

WCZESNA WIOSNA tego roku dostarczyła jeszcze dwóch innych przykładów, jak duża jest nierównowaga, gdy idzie o wpływy między stolicami a Brukselą (tj. instytucjami wspólnotowymi). Konkretnie dwiema...