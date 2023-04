Dzień Ziemi: kolejne katolickie instytucje rezygnują ze wspierania przemysłu paliw kopalnych

Informuje o tym National Catholic Reporter. O wycofanie się z tego typu inwestycji wielokrotnie apelował papież Franciszek. Jak oblicza Ruch Laudato si, który powstał po opublikowaniu w 2015 r. papieskiej encykliki o tej samej nazwie a poświęconej „trosce o wspólny dom”, ze wspierania przemysłu paliwowego wycofało się do tej pory ponad 300 instytucji katolickich. Są to nie tylko duże diecezje i zakony, ale też niewielkie stowarzyszenia czy pojedyncze parafie, jak wspólnota z kościoła św. Józefa w Ottawie, która wycofała pieniądze zainwestowane w lokalny rurociąg. Biorąc pod uwagę z roku na rok powiększającą się liczbę proekologicznych podmiotów, ich decyzje mają nie tylko symboliczne znaczenie – wszystkie organizacje religijne, które włączyły się do akcji, zarządzają łącznie aktywami o wartości 40 bln dolarów.

Na tegorocznej, ogłoszonej 22 kwietnia liście, ma znaleźć się m. in. zakon karmelitów, który decyzję podjął na kapitule generalnej cztery lata temu, sycylijska diecezja Katanii, włoscy skauci katoliccy, klasztor sióstr benedyktynek z miasteczka Ferdynand (Indian, USA), kobieca organizacja pozarządowa Unanima International.

Akcję ogłoszenia nowych proekologicznych decyzji firmują Światowa Rada Kościołów, Ruch Laudato Si oraz organizacje Operacja Noah, GreenFaith, Zieloni Anglikanie i Żydowska Gupa Ekologiczna Dayenu.

(ea / NCR)