Dostępne integracje

rE-medium zawiera wbudowane integracje lub jest dostosowany do współpracy z zewnętrznymi podmiotami dostarczającymi usługi. Oznacza to gotowość do pracy z wybranymi jednostkami, jednak istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji przez poszczególnych wydawców, które rozszerzą możliwości systemu do współpracy z innymi podmiotami. W niektórych przypadkach może okazać się, że modyfikacje nie są konieczne, jeśli testy wykażą zgodność z formatami oczekiwanymi przez dostawcę.

Adobe InDesign

System eksportuje treści pojedynczych artykułów do formatu XML zgodnego z wymaganiami Adobe InDesign, co przy odpowiednim mapowaniu stylów pozwala na proste przeniesienie treści z zachowaniem odpowiedniej struktury. Uniwersalność tego formatu powoduje, że może być z łatwością wykorzystywany przez inne oprogramowanie DTP.

E-wydania

System wystawia treść wybranego numeru w formacie zgodnym ze specyfikacją News Industry Text Format, która była używana przez Kindle Newsstand do automatycznego tworzenia wydań na Kindle. Amazon zamknął swój serwis, ale z takiego samego feedu z powodzeniem korzystają wydawcy tacy jak Nexto, Publio czy e-kiosk.

Podcasty

System umożliwia wystawianie jednego lub więcej kanałów podcastu zgodnego z formatem RSS, xmlns:itunes, który jest standardem opracowanym przez Apple i obsługiwanym przez wszystkie platformy streamingowe z podcastami, takie jak Spotify, Google Podcast, Itunes i inne.

Cookiebot

System jest zintegrowany z narzędziem cookiebot umożliwiającym zarządzanie cookiesami i udzielanie zgód przez użytkownika. Sposób działania tego rodzaju narzędzi powoduje, że z łatwością można użyć innego podobnego rozwiązania zewnętrznego.

Salesmanago

Do rozwiązań marketingowych korzystamy z kilku prostych integracji z Salesmanago, umożliwiając w ten sposób emisję pop-upów czy powiadomień w przeglądarce użytkownika.

Google Tag Manager

Zewnętrzne tagi osadzamy za pomocą Google Tag Managera, rozszerzając w ten sposób możliwości integracji. Niektóre dane z systemu są wystawiane w postaci datalayer, który umożliwia przekazywanie ich do systemów analitycznych.

Google Analytics (GA4)

Osadzony za pomocą GTM, pozwala na zaawansowaną analitykę.

PayU

Płatności w sklepie (za e-dostępy lub prenumeratę papierową) są realizowane za pomocą zewnętrznej bramki płatności PayU. Wydawca może skorzystać z innej bramki płatności, jednak będzie wymagało to wykorzystania innego modułu integrującego lub też napisanie własnego, dostosowanego do odpowiedniego dostawcy usług.

SMTP

Maile z platformy (np. powiadomienie o zmianie hasła) są wysyłane za pośrednictwem zewnętrznych kont pocztowych obsługujących SMTP. Konta i domena powinny zostać skonfigurowane w sposób minimalizujący ryzyko uznania za SPAM. System nie jest dostosowany do wysyłania newsletterów - te powinny być obsługiwane przez dedykowane narzędzia.