Dlaczego papież nie poleci na szczyt klimatyczny? Powodem stan zdrowia

Wtorkowa konferencja prasowa na temat wyjazdu do Dubaju była dowodem takiego informacyjnego chaosu. Choć podróż osłabionego infekcją i antybiotykoterapią 86-letniego papieża do innej strefy czasowej i klimatycznej (gdzie lot w jedną stronę trwa 6 godzin) nawet laikom wydawała się nierozsądna, Watykan do końca zapewniał, że dojdzie do skutku, a zdrowie papieża poprawia się z dnia na dzień. Jednocześnie, choć do wyjazdu zostały trzy dni, program pobytu Franciszka w Dubaju wydawał się wciąż dziwnie nie do końca dopięty - biuro prasowe informowało o dwóch przemówieniach papieża (w sobotę i niedzielę) oraz około 30 spotkaniach z przywódcami państw i szefami organizacji międzynarodowych, ale rzecznik przyznał, że ich lista nie została jeszcze ustalona i być może dojdzie do nich spontanicznie („Papież wyraził gotowość i będzie czekał w oddzielnym pomieszczeniu na tych, którzy się zgłoszą”).

Prywatne rozmowy podczas tego rodzaju konferencji nie są niczym dziwnym. Reprezentanci krajów mniej liczących się zabiegają o rozmowę, choćby krótką, z najważniejszymi przywódcami. Można jedynie pytać, w jakiej roli znalazłby się tam papież i czy odwołanie wizyty nie wyszło mu jednak na dobre, nie tylko pod względem zdrowotnym.