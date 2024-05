Dlaczego amerykańscy studenci protestują

Na amerykańskich uczelniach, podobnie jak w większości uniwersytetów w krajach zachodnich, dominuje ideologia lewicowa, w której Izrael występuje w roli kolonizatora. W tej narracji to powstanie państwa Izrael spowodowało wszystkie nieszczęścia na Bliskim Wschodzie, Hamas nie jest organizacją terrorystyczną, tylko zbrojną grupą walczącą o wolność dla Palestyńczyków, a Izraela w niczym nie usprawiedliwia atak 7 października, ponieważ z definicji państwo żydowskie jest nielegalne, kontynuując od 1948 r. „okupację” Palestyny i dopuszczając się „ludobójstwa” w Gazie.

Rozważanie zasadności tych argumentów mija się z celem, bo uliczne protesty nie służą debacie politycznej. Jak zwykle w takich wypadkach do głosu dochodzą postawy skrajne, wzmacniane przez niektórych polityków i media. Protesty zaszkodzą zapewne notowaniom Joe Bidena, który opowiedział się przeciwko zakłócaniu porządku. Zapytany przez reportera, czy demonstracje wpłyną na jego politykę na Bliskim Wschodzie, odpowiedział krótko: „Nie”. Donald Trump był jeszcze bardziej stanowczy: nazwał protestujących „wściekłymi wariatami i sympatykami Hamasu”.

Spora część młodego pokolenia Amerykanów popiera Hamas w tej wojnie, amerykańscy Arabowie też krytykują politykę Waszyngtonu, zwłaszcza wsparcie zbrojeniowe Izraela. Wśród amerykańskich Żydów głosy są podzielone, obok osób przerażonych wzrostem antysemityzmu w USA (według raportu ADL – ponad dwukrotnym w ostatnim roku) niektórzy usprawiedliwiają protesty, a nawet przyłączają się do nich.

Na porównywanie obecnych wydarzeń do protestów przeciwko wojnie w Wietnamie w latach 60. jest chyba za wcześnie. Tamte były zapowiedzią dojścia do głosu nowego pokolenia w Ameryce i w Europie Zachodniej. Obecne pokazują przede wszystkim, jak bardzo w amerykańskim społeczeństwie dominują skrajne postawy, co zapewne będzie się wzmagało przed listopadowymi wyborami. A także jak bardzo Izrael stał się dziś obiektem nienawiści, z której nie trzeba się tłumaczyć, można się nią szczycić.