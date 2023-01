Czy euro się Polsce opłaca

Wejście Chorwacji do strefy euro podsyciło pytania o perspektywę przystąpienia Polski do europejskiej unii walutowej. Zwolennicy tego kroku przekonują, że zamiana złotego na euro rozwiązałaby szereg problemów gospodarczych – na czele z inflacją, która w grudniu, jak podał GUS, wyniosła w Polsce 16,6 proc. W strefie euro ceny rosną niemal dwukrotnie wolniej, bo grudniowy odczyt inflacji dla 19 krajów (jeszcze bez Chorwacji) pokazał 9,2 proc. W arsenale argumentów za szybkim wejściem do strefy euro pojawia się także opinia, że obstawanie przy złotym czyni z Polski marudera bliskiego politycznie zblatowanym z Kremlem Węgrom oraz Bułgarii i Rumunii – krajom, na których ciąży opinia członków drugiej kategorii, co pokazała choćby odmowa przyjęcia ich do strefy Schengen.

Nie ulega wątpliwości, że dla części polskiego społeczeństwa euro stało się symbolem przynależności do...